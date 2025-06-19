पहाड़ों की रानी बनीं सारा अली खान, ट्रेवल लुक और स्टाइल ने फैंस को किया दीवाना, लिखा ये खास कैप्शन
Masummba Chaurasia
| Jun 18, 2025
पहाड़ों में सारा अली खान का देसी-हटके स्वैग दिखा, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग लुक में सारा अली खान नजर आईं.
उनके स्टाइल और मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया है. मिंट ग्रीन जैकेट और पैंट, सनग्लासेज और कैप के साथ सारा ट्रैवल लुक में बेहद स्टाइलिश दिख रहीं हैं.
उनके इस कूल लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहीं हैं.
सारा ने इन तस्वीरों के साथ एक शायरी लिखी है, मुझे बताओ तुम किस चीज से बने हो, कौन कहता है कि औरतें कठोर और सख्त नहीं हो सकतीं.'
एक्ट्रेस न आगे लिखा, 'कभी पहाड़ चढ़ो कभी गर्त पार करो और साथ रखो अजवाइन अगर तुम्हें सर्दी या खांसी हो जाए, अब मेरी शायरी पर प्लीज मजाक मत करो.'
दूसरी तस्वीर में सारा रंग-बिरंगे फूलों के बीच नजर आ रही हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल और नेचुरल लुक एकदम फिल्मी लग रहा है.
सारा की ये तस्वीरें उनके नेचर के प्रति प्यार को बखूबी दर्शा रहीं हैं. बर्फीली चोटियों और फूलों के बीच उनकी खुशी साफ झलक रही है.
इन तस्वीरों पर फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी है, कोई उन्हें 'ट्रैवल क्वीन' कह रहा है, तो कोई 'पहाड़ों की परी'
सारा का ये अंदाज एक बार फिर साबित करता है, कि वह न सिर्फ फैशन और फिटनेस में माहिर हैं, बल्कि दिल से एक नेचर लवर भी हैं.
