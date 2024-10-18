सारा खान ने छीना दोस्त ओरी के मुंह से नान, चुराया टॉयलेट रोल
Bollywood Staff
| Oct 18, 2024
इंटरनेट पर्सनैलिटी ओरी की दोस्ती बॉलीवुड के कई स्टारकिड्स से है जाह्नवी से लेकर सुहाना खान तक सभी से उनकी दोस्ती है.
सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी और सारा अली खान बहुत लंबे समय से एक दूसरे एक दोस्त हैं.
ओरी और सारा अली खान के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं.
ओरी हाल ही में अलीना डिसेक्ट्स के पॉडकास्ट में गए थे. वहां उन्होंने अपनी दोस्त सारा अली खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है.
ओरी ने बताया कि जब वो सारा के साथ लंच पर गए थे, तब सारा ने उनके मुंह से गार्लिक नान छीन ली.
ओरी ने कहा वो मेरे घर में बचा अकेला नान था, वो मेरा गार्लिक नान था, और सारा ने उसे छीन लिया.
ओरी हंसते हुए बताते हैं कि सारा ने उनका टॉयलेट रोल और बैटरी भी चुरा ली थीं.
वहीं सारा अली खान भी आए दिन अपने सोशल मीडिया पर लजीज खाने से जुड़ी स्टोरी पोस्ट करती रहती हैं.
सारा अली खान ने कई इंटरव्यू में भी इस बात को माना है कि वो पहले बहुत अन हेल्दी खाना खाने की शौकीन थीं.
सारा अली ने बताया था कि अब वो अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए अन हेल्दी खाना छोड़ चुकी हैं.
