सारा अली खान के करियर की टॉप-5 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर किसका चला जादू, किसका निकला दम?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 07, 2025
सारा अली खान ने साल 2018 में 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अब तक कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में आज हम आपको एक्ट्रेस की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं ये कौन-कौन सी हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'सिम्बा' है, जिसने भारत में 240 करोड़ और दुनिया भर में 390 करोड़ कमाए.
Source:
Bollywoodlife.com
'स्काई फ़ोर्स' सारा की दूसरी 100 करोड़ी फ़िल्म है, जिसने भारत में 113 करोड़ और दुनिया भर में 150 करोड़ कमाए.
Source:
Bollywoodlife.com
'ज़रा हटके ज़रा बचके' ने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 88.35 करोड़ रुपए कमाए और हिट रही.
Source:
Bollywoodlife.com
डेब्यू फ़िल्म 'केदारनाथ' ने 68.57 करोड़ कमाए और सारा की एक्टिंग की तारीफ़ हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
'लव आज कल' बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप रही और सिर्फ़ 39.76 करोड़ रुपए ही कमा पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा की सिर्फ़ दो फ़िल्में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो पाईं, बाकी फ़िल्मों का प्रदर्शन एवरेज रहा.
Source:
Bollywoodlife.com
सात साल के करियर में सारा अली खान ने हिट और फ्लॉप दोनों तरह की फिल्में चखी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन 'सिम्बा' और 'स्काई फोर्स' उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में हैं. बाकी उनकी फिल्मों का जादू बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सामंथा की वेकेशन पिक्स ने इंटरनेट पर मचाया 'बवंडर', एक-एक फोटो में छिपा है बड़ा राज़!
अगली वेब स्टोरी देखें.