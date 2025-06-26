Sara Tendulkar ऑस्ट्रेलिया में कर रहीं वेकेशन एंजॉय, दोस्तों संग दिखाया स्टाइलिश लुक
Pratibha Gaur
| Jun 26, 2025
सारा तेंदुलकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
जहां से उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन फोटोज में सारा तेंदुलकर अपनी दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर खिलखिलाती नजर आ रही हैं. फोटो में वह बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर आंखों पर चश्मा लगाकर जबरदस्त अंदाज में पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर अपनी दोस्तों के साथ हाथों में हाथ डालकर एंजॉय कर रही हैं.
इस तस्वीर में सारा गाड़ी में अपनी दोस्तों के साथ राइड करती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में सारा व्हाइट ड्रेस पहन जबरदस्त अंदाज में पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर पीछे मुड़कर पोज देती दिख रही हैं.
