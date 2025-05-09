'मुझे डर लगता है...', सारा तेंदुलकर ने बॉलीवुड डेब्यू पर दिया ये रिएक्शन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2025
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ना जुड़ी हों लेकिन वह एक्ट्रेसेस से कम चर्चा में नहीं रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर के डेटिंग अफेयर को लेकर खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि वह बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को डेट रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच सारा तेंदुलकर ने अपने बॉलीवुड डेब्यू पर बात की है. उन्होंने 'वोग इंडिया' को दिए इंटरव्यू में कहा, 'उनका एक्टिंग में आने को कोई प्लान नहीं है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बताया है कि अपने इंट्रोवर्ट नेचर के चलते वह स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे कैमरे से डर लगता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर ने आगे कहा, 'मैंने अपने पास आने वाली हर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे सच में लगता है कि मैं काम के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी. एक्टिंग मुझे संतुष्टि के बजाय चिंता देती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर कई ब्रांड कैंपेन और मैग्जीन शूट के लिए नेचुरली पोज देती नजर आती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कई चीजें करती हूं. फाउंडेशन मेरा फुल टाइम फोकस है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उनका कहना है, 'मैं एक निर्माता के रूप में फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल में भी काम करती हूं. मैं सिर्फ वही लेती हूं जो मुझे प्रामाणिक लगता है. मैं हर चीज के लिए हां नहीं कहती.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शिवांगी जोशी संग स्कूटी लेकर फरार हुईं जन्नत जुबैर, वेकेशन फोटोज ने उड़ाया गर्दा
अगली वेब स्टोरी देखें.