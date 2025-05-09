'मुझे डर लगता है...', सारा तेंदुलकर ने बॉलीवुड डेब्यू पर दिया ये रिएक्शन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ना जुड़ी हों लेकिन वह एक्ट्रेसेस से कम चर्चा में नहीं रहती हैं.

सारा तेंदुलकर के डेटिंग अफेयर को लेकर खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि वह बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को डेट रही हैं.

इसी बीच सारा तेंदुलकर ने अपने बॉलीवुड डेब्यू पर बात की है. उन्होंने 'वोग इंडिया' को दिए इंटरव्यू में कहा, 'उनका एक्टिंग में आने को कोई प्लान नहीं है.'

उन्होंने बताया है कि अपने इंट्रोवर्ट नेचर के चलते वह स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे कैमरे से डर लगता है.'

सारा तेंदुलकर ने आगे कहा, 'मैंने अपने पास आने वाली हर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे सच में लगता है कि मैं काम के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी. एक्टिंग मुझे संतुष्टि के बजाय चिंता देती है.'

सारा तेंदुलकर कई ब्रांड कैंपेन और मैग्जीन शूट के लिए नेचुरली पोज देती नजर आती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कई चीजें करती हूं. फाउंडेशन मेरा फुल टाइम फोकस है.'

उनका कहना है, 'मैं एक निर्माता के रूप में फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल में भी काम करती हूं. मैं सिर्फ वही लेती हूं जो मुझे प्रामाणिक लगता है. मैं हर चीज के लिए हां नहीं कहती.'

