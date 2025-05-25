सारा तेंदुलकर ने स्टनिंग वन पीस में बिखेरा ग्लैमर का जादू, व्हाइट आउटफिट में ढाया ऐसा कहर कि कैमरे भी थम गए!
Masummba Chaurasia
| May 25, 2025
भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा अकसर अपने ग्लैमरस अंदाज से लाइमलाइट लूट लेती हैं.
सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, वो अकसर अपनी फोटोज और वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहतीं हैं.
सारा ने एक बार फिर से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका सुपर ग्लैमर लुक नजर आ रहा है.
व्हाइट वन पीस ड्रेस में सारा ने इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है, इस लुक में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहीं हैं.
दरअसल, सारा एक इवेंट में पहुंची थीं, इस दौरान सारा की बेस्टफ्रेंड्स भी उनके साथ नजर आईं.
बता दें, सारा पेशे से मॉडल हैं, जो बड़े-बड़े ब्रांड के लिए ऐड करतीं हैं.
सारा ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने करियर फैशन इंडस्ट्री में बनाया है.
सारा फेशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं, यही वजह है कि वे हर आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं.
सचिन की लाडली अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं, जिसके लिए वो नियमित रूप से जिम जाकर एक्सासाइज करतीं हैं.
सारा को धूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय बिताना बेहद पसंद है, कुछ समय पहले वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर भी गईं थीं.
