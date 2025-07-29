सारा तेंदुलकर बनी 'बीच क्वीन'! समंदर किनारे दिखा ऐसा लुक कि फैंस बोले- 'जलपरी की तरह...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 28, 2025
सारा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनकर रेत पर बैठी बेहद ग्लैमरस पोज देती नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक तस्वीर में सारा समंदर के पानी में भीगी नजर आ रही हैं. खुले भीगे बाल और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी खास बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बिना किसी भारी-भरकम एक्सेसरी के भी सारा का स्टाइल बेहद एलिगेंट और क्लासी लग रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा की इन बीच तस्वीरों पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. कोई 'स्टनिंग', तो किसी ने 'ब्यूटि विद ग्रेस', तो कोई 'बीच वाली रानी.' लिख रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा के चेहरे की मुस्कान और आस-पास का नीला समंदर मिलकर तस्वीरों को बना रहे हैं एकदम ड्रीम सेटअप जैसा.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा की पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. हर कोई उनकी सादगी और स्टाइल की तारीफ करता नहीं थक रहा.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों से सारा ने साबित कर दिया है, कि सादगी और आत्मविश्वास ही असली ग्लैमर है. वो अब यंग जेनरेशन के लिए एक फैशन इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 53 की उम्र में भी ट्रेडिशनल अदाओं से तब्बू ने मचाया कहर, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश
अगली वेब स्टोरी देखें.