सारा तेंदुलकर बनी 'बीच क्वीन'! समंदर किनारे दिखा ऐसा लुक कि फैंस बोले- 'जलपरी की तरह...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 28, 2025

सारा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है.

सारा ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनकर रेत पर बैठी बेहद ग्लैमरस पोज देती नजर आ रहीं हैं.

एक तस्वीर में सारा समंदर के पानी में भीगी नजर आ रही हैं. खुले भीगे बाल और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी खास बना रहा है.

बिना किसी भारी-भरकम एक्सेसरी के भी सारा का स्टाइल बेहद एलिगेंट और क्लासी लग रहा था.

सारा की इन बीच तस्वीरों पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. कोई 'स्टनिंग', तो किसी ने 'ब्यूटि विद ग्रेस', तो कोई 'बीच वाली रानी.' लिख रहा है.

सारा के चेहरे की मुस्कान और आस-पास का नीला समंदर मिलकर तस्वीरों को बना रहे हैं एकदम ड्रीम सेटअप जैसा.

सारा की पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. हर कोई उनकी सादगी और स्टाइल की तारीफ करता नहीं थक रहा.

इन तस्वीरों से सारा ने साबित कर दिया है, कि सादगी और आत्मविश्वास ही असली ग्लैमर है. वो अब यंग जेनरेशन के लिए एक फैशन इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं.

