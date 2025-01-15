क्रिकेट की इन महान हस्तियों की बेटियों ने हासिल की बड़ी डिग्रियां, जानिए करती हैं क्या काम
Jan 15, 2025
इंडियन क्रिकेट टीम की कई महान हस्तियों ने दुनियाभर में खूब नाम कमाया है.
फैंस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी दिलचस्पी दिखाते हैं.
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इन महान खिलाड़ियों की बेटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं.
लेजेंड क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और शर्मीला टैगोर की बेटी सोहा अली खान जानी- मानी एक्ट्रेस हैं.
सोहा अली खान ने लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है.
इंडियन टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की बेटी का नाम अमिया देव है.
अमिया देव ने अपनी पढ़ाई सेंट एंड्रयूज से पूरी की है. वो फिल्म '83' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी हैं.
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं.
सारा तेंदुलकर ने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रीशन में लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है.
क्रिकेटर रवि शास्त्री की बेटी आलेखा एक क्लासिकल डांसर हैं. वो इस समय मुंबई के डीएसबी स्कूल से पढ़ाई पूरी कर रही हैं.
सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई पूरी की है.
पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्दू की बेटी राबिया सिद्ध एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं.
