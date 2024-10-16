सारा तेंदुलकर की नानी ने सलाह देते-देते खोल डाली शुभमन गिल के साथ रिश्ते की पोल

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.

शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर लगातार अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.

सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल ने अब तक अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की है.

इस रिपोर्ट में हम आपको शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के रिश्ते का सच बताएंगे.

दरअसल, सारा तेंदुलकर ने हाल ही में इंस्टा पर अपना एक वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में सारा के दोस्त और परिवार वाले उन्हें सलाह देते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में सारा की नानी ने भी अपना सलाह देते हुए कहा कि ‘अपने लिए लड़का ढूंढ लो.’

नानी की इस बात से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सारा फिलहाल सिंगल हैं.

वीडियो के मुताबिक, सारा तेंदुलकर क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट नहीं कर रही हैं.

