तीनों खान का लकी चार्म थे सतीश शाह! इन फिल्मों ने तोड़ दिए थे कमाई के सारे रिकॉर्ड
Sadhna Mishra
| Oct 25, 2025
74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने दशकों तक दर्शकों को खूब मनोरंजन किया.
उन्होंने अपने करियर में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ भी काम कर लोगों के दिलों में जगह बनाई.
साल 2007 में आई 'ओम शांति ओम' में डायरेक्टर पर्थो रॉय बनकर उन्होंने कमाल किया. इस मूवी ने 78 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.
'हम आपके हैं कौन' में सतीश शाह डॉक्टर की भूमिका में नजर आए थे. फिल्म ने करीब 72 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.
आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में भी उन्होंने अपने अजीत सिंह के किरदार से दर्शकों का दिल जीता था, इसने 53 करोड़ की कमाई की थी.
'कहो ना प्यार है', 'हम साथ-साथ हैं' और 'कल हो ना हो' जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी उन्होंने यादगार किरदार निभाकर अपने अभिनय की छाप छोड़ी.
साल 2014 में आई 'हमशक्ल्स' में वाई एम राज का किरदार निभाकर एक बार सतीश शाह ने लोगों का दिल जीता था. इस मूवी ने 52 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.
आमिर खान की 'फना' में सतीश शाह कर्नल मान सिंह के रूप में नजर आए थे. फिल्म ने 51.87 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी.
