बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक बनाई पहचान, बिहार की इस बेटी ने खरीदा मुंबई का यह Luxury Penthouse, जानिए नेटवर्थ
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2024
'अल्केम मेडिसिन कंपनी' के मालिक संप्रदा सिंह और बासुदेव नारायण का नाम काफी लोग जानते होंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आप उनकी बहू सीमा सिंह को जानते हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह की पहचान बॉलीवुड से लेकर राजनीति के बड़े -बड़े नेताओं के बीच है.
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह ने हाल ही में मुंबई में दूसरा सबसे महंगा लग्जरी पेंटहाउस खरीदा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह के इस लग्जरी पेंटहाउस की कीमत जान कर आपके होश उड़ जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह के इस सी -व्यू पेंटहाउस की कीमत 185 करोड़ रुपए की है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक रिर्पोट के अनुसार सीमा सिंह के इस पेंटहाउस में लगभग 9 पार्किंग स्लॉट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह एक एनजीओ को चलाती हैं. जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति 'चैंपियन ऑफ चेंज' अवॉर्ड भी मिल चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
सीमा सिंह 'अल्केम मेडिसिन कंपनी' में 2.16% शेयर्स की पार्टनर भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Break-up के बाद इस एक्ट्रेस के साथ जुड़ा Rithvikk Dhanjani का नाम, जानिए क्या है पूरी सच्चाई
अगली वेब स्टोरी देखें.