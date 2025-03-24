बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने हॉलीवुड में भी लहराया परचम, शानदार एक्टिंग ने जीत लिया दिल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 24, 2025

शबाना आजमी ने हॉलीवुड के 'सिटी ऑफ जॉय' और 'कस्टडी' में काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

डिंपल कपाड़िया ने भी हॉलीवुड के 'टेनेट' फिल्म में शानदार एक्टिंग की थी. ये बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस थी.

Source: Bollywoodlife.com

तब्बू ने भी बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के 'लाइफ ऑफ पाई' और 'द नेमसेक' में एक्टिंग किया है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड के अलावी 'प्रवोक्ड' और 'द लास्ट सीजन' जैसी कई फिल्मों में काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा ने 'बेवॉच,' 'सीटाडेल' जैसे कई फिल्मों में काम किया है. ये बेहद खूबसूरत हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण ने भी हॉलीवुड के कई फिल्मों में काम किया है. ये भारत की हाइएस्ट पेड़ एक्ट्रेस हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने भी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. ये 'पॉलिटिक्स ऑफ लव' में नजर आईं थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रमजान के लिए बेस्ट हैं हानिया आमिर के ये पाकिस्तानी सूट, सादगी और सुंदर लुक में लगेंगी अट्रैक्टिव

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.