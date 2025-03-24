बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने हॉलीवुड में भी लहराया परचम, शानदार एक्टिंग ने जीत लिया दिल
Shreya Pandey
| Mar 24, 2025
शबाना आजमी ने हॉलीवुड के 'सिटी ऑफ जॉय' और 'कस्टडी' में काम किया था.
डिंपल कपाड़िया ने भी हॉलीवुड के 'टेनेट' फिल्म में शानदार एक्टिंग की थी. ये बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस थी.
तब्बू ने भी बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के 'लाइफ ऑफ पाई' और 'द नेमसेक' में एक्टिंग किया है.
ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड के अलावी 'प्रवोक्ड' और 'द लास्ट सीजन' जैसी कई फिल्मों में काम किया था.
प्रियंका चोपड़ा ने 'बेवॉच,' 'सीटाडेल' जैसे कई फिल्मों में काम किया है. ये बेहद खूबसूरत हैं.
दीपिका पादुकोण ने भी हॉलीवुड के कई फिल्मों में काम किया है. ये भारत की हाइएस्ट पेड़ एक्ट्रेस हैं.
बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने भी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. ये 'पॉलिटिक्स ऑफ लव' में नजर आईं थी.
