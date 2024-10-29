'लुंगी में उलझ गिरे थे सीढ़ियों पर', शबाना आजमी ने खोली राजेश खन्ना की पोल
शबाना आजमी ने हाल ही में फेय डिसूजा के साथ एक इंटरव्यू किया है.
शबाना आजमी ने उस पॉडकास्ट में सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक पुराना दिलचस्प किस्सा सुनाया है.
शबाना आजमी ने बताया की राजेश खन्ना ने अपने पैर की चोट को लेकर मीडिया से झूठ बोला था.
शबाना ने बताया की वो और राजेश खन्ना साथ में कई फिल्में कर चुके थे. उस समय भी वो उनके साथ फिल्म के सेट पर मौजूद थीं.
उन्होंने बताया की एक दिन राजेश खन्ना जी फिल्म के सेट पर लंगड़ाते हुए पहुंचे थे.
शबाना ने कहा उसी समय एक पत्रकार सेट पर मौजूद थे. उन्होंने राजेश खन्ना जी से उनकी चोट के बारे में पुछ लिया था.
राजेश खन्ना जी ने पत्रकार को जबाव देते हुए कहा की 'कल सेट पर घुड़सवारी का सीन करते समय चोट लग गई थी'.
'मैंने वहीं तुरंत कहा की कल तो आप पूरे दिन मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे', आपने ये घुड़सवारी का सीन कब शूट किया?'
शबाना आजमी ने हंसते हुए कहा मेरा ऐसा कहते ही राजेश खन्ना जी ने तुरंत टेबल के नीचे से मेरे पैर पर लात मारी.
पत्रकार के जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, 'ऐसे हालात में आपको हमेशा राजा हरिश्चन्द्र क्यों बनना होता है?"
शबाना आजमी अभी भी सोच में थीं की आखिर उन्हें ये चोट लगी कैसे, उन्होंने फिर राजेश खन्ना जी से सवाल किया था.
राजेश खन्ना जी ने फिर बताया था की वो अपनी लुंगी में फिसल गए, क्योंकि वो उनके पैरों के चारों तरफ लिपटी हुई थी.
लूंगी के चारों ओर लिपटे होने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे.
