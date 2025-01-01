2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है Bollywood की ये Actress, फिर किया इंडस्ट्री पर राज

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 01, 2025

बॉलीवुड की एक एदाकारा ऐसी भी है जो कि 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है.

इस अदाकारा का नाम शबाना आजमी है जिन्होंने खुद इस राज का खुलासा किया है.

परिवार के लोग शबाना आजमी की तुलना उनके भाई से करते थे.

एक समय आया जब शबाना आजमी ने खुद को सबसे कम आंकना शुरू कर दिया.

जिसके बाद शबाना आजमी ने 2 बार अपनी जान देने की कोशिश की.

मौत को चकमा देने के बाद शबाना आजमी ने बॉलीवुड में कदम जमाने की ठान ली.

1947 में शबाना आजमी ने फिल्म अंकुर के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.

जिसके बाद शबाना आजमी ने बॉलीवुड के एक के बाद एक कई हिट फिल्में दीं.

