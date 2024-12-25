Shah Rukh Khan समेत इन स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं मुंबई के इस स्कूल में, फीस जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 25, 2024
शाहरुख खान समेत कई अन्य स्टार्स के बच्चे विदेश में डिग्रियां हासिल कर रहे हैं.
लेकिन मुंबई के इस स्कूल की फीस जान कर आप शॉक्ड हो जाएंगे.
शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राहम अपनी पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी कर रहे हैं.
इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल लोग इसे अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फीस लगभग 1 लाख से ऊपर तक है.
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर भी पढ़ते हैं.
बच्चन परिवार की बेटी आराध्या बच्चन भी इस स्कूल में पढ़ रही हैं.
वहीं शाहिद कपूर की बेटी मीशा कपूर भी इस स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं.
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई के अलावा कई तरह के कल्चर्स प्रोग्राम भी होते रहते हैं.
इस बार स्कूल के एक फंक्शन में शाहरुख खान के बेटे अब्राहम ने भी एक्ट किया था.
आपको बता दें कि अनन्या पांडे, सुहाना खान और आर्यन खान ने भी इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी.
