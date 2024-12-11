Shah Rukh Khan और Gauri khan देंगे मन्नत को न्यू लुक, Renovation पर खर्च होंगे इतने करोड़
Dec 11, 2024
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है.
शाहरुख खान ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है, जिसके बाद उन्हें इतना फेम मिला है.
शाहरुख खान ने मुंबई में अपना घर मन्नत काफी स्ट्रगल के बाद खरीदा था.
शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने घर मन्नत को बहुत ही स्टाइलिश और लग्जरी आइटम से सजाया है.
शाहरुख खान और गौरी खान के घर मन्नत के बाहर हर रोज कई फैंस उनकी एक झलक को देखने के लिए आते हैं.
मगर शाहरुख खान और गौरी खान अब मन्नत का मेकओवर करने जा रहे हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान और गौरी खान अपने घर में दो और फ्लोर्स को बनाने के लिए परमिशन लेने वाले हैं.
शाहरुख खान और गौरी खान मन्नत को रेनोवेट करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए तक का खर्चा करने वाले हैं.
