इस सुपरस्टार की शक्ल देखते ही शाहरुख खान का खौल जाता था खून
Ankita Kumari
| Nov 02, 2024
बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं.
इस मौके पर आइए आपको शाहरुख खान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.
एक्टर शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाया है, लेकिन इसके साथ ही उनके पंगे भी खूब हुए हैं.
शाहरुख खान का बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल से छत्तीस का आंकड़ा था.
शाहरुख खान ने फिल्म ‘डर’ में सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर की थी.
फिल्म ‘डर’ में शाहरुख खान विलेन का रोल निभाते नजर आए थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के एक सीन में शाहरुख को सनी के हाथों से चाकू लगता था.
सनी को फिल्म का ये सीन बिलकुल भी नहीं पसंद था और वो ये सीन बदलना चाहते थे.
मेकर्स ने इस सीन को बदलने से इंकार कर दिया था, जिस वजह से शाहरुख और सनी के बीच दरार आ गई थी.
