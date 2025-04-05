'मन्नत' की दीवारों में छुपा है बॉलीवुड का इतिहास, इन फिल्मों में दिख चुकी है शाहरुख खान के बंगले की झलक
Sadhna Mishra
| Apr 05, 2025
शाहरुख खान के सपनों का महल उनका बंगला 'मन्नत' अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है.
हाल ही में ये बंगला अपने रेनोवेशन की वजह से खबरों में था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका बॉलीवुड से गहरा नाता है.
दरअसल, 'मन्नत' में अब तक 8 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और इनमें से कई सुपरहिट रही हैं.
अनिल कपूर की फिल्म 'तेजाब' का मशहूर गाना 'एक दो तीन' वाला सीन 'मन्नत' के सामने शूट हुआ था, जहां अनुपम खेर इसे खरीदते दिखते हैं.
साल 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म 'अनाड़ी' के गाने 'किसी की मुस्कुराहटों' में भी 'मन्नत' की झलक शुरू और आखिर में दिखती है.
1970 की फिल्म 'सफर' में फिरोज खान का जो घर दिखाया गया था आज वही शाहरुख खान का 'मन्नत' है. जो उस वक्त भी अपनी खूबसूरती से सबको लुभा रहा था.
राजेश खन्ना की फिल्म 'राजा रानी' में एक चोरी का सीन हैं जो 'मन्नत' में शूट हुआ, जहां वो चोर बने थे.
1992 की 'अंगार' में नाना पाटेकर और कादर खान का घर भी 'मन्नत' ही था और इसके कई शॉट्स फिल्म में देखने को मिलते हैं.
शाहरुख की फिल्म 'येस बॉस' के गाने 'चांद सितारे' में भी इस घर की झलक देखने को मिलती हैं.
हालांकि, तब ये बंगला विला वियना कहलाता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी गाने की शूटिंग के बाद शाहरुख ने इसे खरीदा और फिर इसे 'मन्नत' बनाया.
Thanks For Reading!
