'मन्नत' की दीवारों में छुपा है बॉलीवुड का इतिहास, इन फिल्मों में दिख चुकी है शाहरुख खान के बंगले की झलक

1970 की फिल्म 'सफर' में फिरोज खान का जो घर दिखाया गया था आज वही शाहरुख खान का 'मन्नत' है. जो उस वक्त भी अपनी खूबसूरती से सबको लुभा रहा था. Source: Bollywoodlife.com