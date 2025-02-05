शाहरुख खान की वो हीरोइन जो कभी लगाती थी पोछा, आज करती है पाकिस्तान पर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

शाहरुख खान की एक कोस्टार ऐसी है जो कि बहुत बुरे दिन देख चुकी है. यहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की...

माहिरा खान का जन्म 21 दिसंबर 1984 को हुआ था. माहिरा ने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चली गईं.

17 साल की उम्र में माहिरा खान ने सांता मोनिका कॉलेज में दाखिला लिया, हालांकि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. पढ़ाई के समय माहिरा खान को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा था.

पैसे का जुगाड़ करने के लिए माहिरा खान ने मॉल में काम किया. यहां पर माहिरा खान फर्श पर पोछा लगाती थीं. जिसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी काम किया.

साल 2008 में माहिरा खान ने पढ़ाई छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया. बड़ी स्टार बनने के बाद माहिरा खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था.

माहिरा खान ने 2006 में वीजे के रूप में अपना करियर शुरू किया था. जिसके बाद माहिरा को फिल्म बोल में काम करने का मौका मिला.

जल्द ही माहिरा खान को सीरियल हमसफर में काम करने का मौका मिला. इस शो में खिरद हुसैन बनकर माहिरा खान ने धमाल मचा दिया.

इंडिया में माहिरा खान के इस शो को खूब पसंद किया गया था. सीरियल हमसफर की पॉपुलैरिटी के दम पर ही माहिरा को रईस में शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला था.

