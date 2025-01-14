2025 में Shah Rukh Khan समेत इन स्टार्स की नहीं आएगी फिल्म, फैंस को करना पड़ेगा इंतजार
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 14, 2025
कटरीना कैफ साल 2024 में आई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में दिखी थीं. साल 2025 में उनकी कोई फिल्म नहीं रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर कपूर साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'एनिमल' में नजर आए थे. साल 2025 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण की साल 2025 में कोई फिल्म नहीं आने वाली है. वह साल 2023 में रिलीज हुई 'सिंघम अगेन' में पिछली बार नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की साल 2025 में एक भी फिल्म नहीं रिलीज होगी. वह पिछली बार साल 2023 में आई फिल्म 'डंकी' में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री 2' का हिस्सा थीं. साल 2025 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय साल 2025 में बड़े पर्दे पर नजर नहीं आएंगी. उनकी पिछली फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी मुखर्जी की साल 2025 में एक भी फिल्म नहीं आएगी. रानी मुखर्जी की पिछली फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाल साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन Raashi Khanna ने विश किया मकर संक्रांति, फैंस ने जमकर लुटाया प्यार
अगली वेब स्टोरी देखें.