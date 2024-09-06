शाहरुख खान की कमाई के 8 सोर्स

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

शाहरुख खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है।

इसके अलावा शाहरुख खान फिल्मों में फीस की जगह प्रॉफिट पर्सेंट भी लेते हैं।

शाहरुख खान शादी में परफॉर्म करने के लिए 4 से 8 करोड़ रुपये लेते हैं।

'किडजेनिया' में शाहरुख खान 26 परसेंट के शेयरहोल्डर हैं।

शाहरुख खान आईपीएल की टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' के भी मालिक हैं।

इसके अलावा शाहरुख खान विज्ञापनों से भी खूब पैसा बटोरते हैं।

शाहरुख खान नोकिया, पेप्सी, बिग बास्केट, डिश टीवी का विज्ञापन करते हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख एड की शूटिंग के लिए एक दिन के 3.5 से 4 करोड़ रुपये वसूलते हैं।

इसके अलावा शाहरुख का 'कौन बनेगा कोरड़पति' 'जोर का झटका' जैसे टीवी शोज को भी होस्ट कर चुके हैं।

