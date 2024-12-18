Shah Rukh Khan की इस फिल्म के डायरेक्टर की नेटवर्थ जान चकरा जाएगा सर, जीते हैं लग्जरी लाइफ

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'जवान' से साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड फिल्म 'जवान' को साउथ के फेमस डायरेक्टर एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था.

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर एटली कुमार को इस फिल्म के लिए दादासाहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड से नवाजा गया था.

Source: Bollywoodlife.com

एटली कुमार ने फिल्म 'जवान' के लिए क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड 2024 भी मिला था.

Source: Bollywoodlife.com

एटली कुमार की फिल्म 'बेबी जॉन' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

एटली कुमार ने साउथ में अपनी फिल्मों से अच्छी खासी कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

एटली कुमार ने लगातार 4 सुपरहिट फिल्में दी हैं. जिसमें थलापति विजय की 'बिगिल' से लेकर शाहरुख खान की 'जवान' शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

एक रिर्पोट के मुताबिक, एटली कुमार की नेटवर्थ लगभग 42 करोड़ रुपए तक की है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सिनेमाघरों में बजेंगी सीटियां, मिलेगा एक्शन का डबल डोज, Baby John में इतना लंबा होगा Salman Khan का Cameo

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.