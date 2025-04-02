शाहरुख खान इंस्टाग्राम पर सिर्फ इन 5 महिलाओं को देते हैं तवज्जो, जानिए कौन हैं ये लकी लेडीज

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 02, 2025

शाहरुख खान की भारती ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

इंस्टाग्राम पर उन्हें 47.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मजेदार बात ये है कि वो सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करते हैं.

इन 6 लोगों में से 5 महिलाएं हैं और एक अकेला मेल उनका बेटा आर्यन खान है.

तो चलिए, जानते हैं इन 5 खास महिलाओं के बारे में जो उनकी फॉलो लिस्ट में शामिल हैं.

पहला नाम तो उनकी पत्नी गौरी खान का है, जिनसे शाहरुख की जिंदगी शुरू होती है.

दूसरी हैं उनकी लाडली बेटी सुहाना खान है, जो उनके बेहद करीब हैं.

तीसरी शख्सियत हैं आलिया छिब्बा ये गौरी खान की भांजी हैं. दिल्ली में रहने वाली आलिया को शाहरुख खूब प्यार करते हैं.

चौथी हैं पूजा ददलानी, जो शाहरुख की मैनेजर हैं और 2012 से उनके साथ हैं. वह सिर्फ मैनेजर ही नहीं गौरी और पूरे परिवार की अच्छी दोस्त भी हैं.

आखिरी नाम है काजल आनंद का, जो शाहरुख और गौरी की करीबी दोस्त हैं. वकील रह चुकीं काजल अब फैशन और लाइफस्टाइल ब्रैंड्स चलाती हैं.

