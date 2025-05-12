पूरे 30 साल बाद शाहरुख खान संग दिखेगा ये सुपरस्टार, King में गुरू बनकर मारेगा एंट्री
Pratibha Gaur
May 12, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.
इस मूवी को लेकर हर दिन नए-नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं. इस मूवी में जहां विलेन का रोल अभिषेक बच्चन निभाएंगे.
तो वहीं अब किंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस मूवी से एक और सुपरस्टार जुड़ चुका है.
इस फिल्म में अब शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के अलावा एक्टर अनिल कपूर लीड रोल में दिखाई देंगे.
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी में अनिल कपूर शाहरुख के मेंटॉर का रोल निभाएंगे.
और इसी के साथ यह दोनों पूरे 30 साल बाद किसी मूवी में नजर आएंगे.
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि किंग की शूटिंग पूरे 100 दिनों तक चलेगी.
वहीं 20 मई से इस मूवी की शूटिंग मुंबई में शुरू हो जाएगी, वहीं भारत के अलावा विदेश में भी किंग की शूटिंग होगी.
बता दें कि किंग इस साल फ्लोर पर उतरेगी तो वहीं यह मूवी साल 2026 में रिलीज होगी.
