Shah Rukh Khan के 'मन्नत' से लेकर Amitabh Bachchan के 'जलसा' तक, जाने इन Celebrities के बंगले की कीमत

बॉलीवुड के स्टार्स फिल्मों से काफी पैसा कमाते है जिससे वो लग्जरी कार और आलीशान बंगला में इन्वेस्ट करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान के घर 'मन्नत' की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है.

वहीं अमिताभ बच्चन का बंगला 'जलसा' भी कुछ कम नहीं है.

अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' की खुल कीमत 120 करोड़ रुपए के आसपास है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के सी -फेस घर की कीमत 100 करोड़ रुपए है.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की घर कीमत भी 80 करोड़ रुपए से कम नहीं है.

ऋतिक रोशन का आलीशान बंगला भी 97 करोड़ रुपए के आसपास है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की न्यू प्रॉपर्टी की भी कीमत करोड़ों में है.

लक्जरी आइटम से लैस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है.

नवाब सैफ अली खान और करीना कपूर के बांद्रा स्थित बंगले की कीमत 103 करोड़ रुपए के आसपास है.

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के डुप्लेक्स होम की वैल्यू 80 करोड़ रुपए है.

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के सी -फेस घर की वैल्यू 55 करोड़ रुपए है.

