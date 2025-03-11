शाहरुख खान पर फिर लगे कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप, आफत में पड़ी...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख खान अपने घर मन्नत को रेनोवेट करवाने वाले हैं. इसी बीच शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

खबर है कि शाहरुख खान पर नियम उलंघन करने के आरोप लग रहे हैं. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शाहरुख खान के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) में शिकायत दर्ज करवाई है.

मन्‍नत' एक ग्रेड- 3 हेरिटेज प्रॉपर्टी है. ऐसे में कहा जा रहा था कि शाहरुख खान ने रेनोवेशन के लिए MCZMA और CRZ की मंजूरी ले ली थी.

संतोष दौंडकर का कहना है कि यह प्लॉट वैधानिक विकास योजना में एक आर्ट गैलरी के लिए रखा गया था, शाहरुख खान ने इसे MCZMA की अनुमति के बिना हटावा दिया.

संतोष दौंडकर ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान ने इस प्रॉपर्टी पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करवाया है. इसके साथ ही 6 मंजिला की एक इमारत खड़ी करवा ली.

संतोष दौंडकर ने दावा किया है कि शाहरुख खान ने सामूहिक आवास के लिए 12 बेडरूम-हॉल-किचन फ्लैट्स को मिलाकर अपना लग्जरी घर बना लिया.

संतोष दौंडकर ने साल 2000 और साल 2006 के बीच हुए उल्लंघनों के पेपर्स भी NGT के सामने पेश किए हैं.

बता दें शाहरुख खान ने रेनोवेशन के लिए 2024 में मंजूरी मांगी थी. अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है.

