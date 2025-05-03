खाली समय में शाहरुख खान से ये काम करवाती हैं गौरी, बच्चे देते हैं ये हुक्म

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 03, 2025

हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान मुंबई में आयोजित हुए WAVES समारोह में पहुंचे थे. यहां पर शाहरुख खान ने अपने फैंस को कई चौंकाने वाली बातें बताईं.

Source: Instagram

शाहरुख खान ने खुलासा किया कि वो खाली समय में अपने घर पर क्या करते हैं. शाहरुख खान का जवाब सुनकर वहां मौजीद रह शख्स चौंक गया.

Source: Instagram

शाहरुख खान ने बताया कि खाली समय में गौरी खान उनको अपना कमरा साफ करने के लिए कहती हैं.

Source: Instagram

गौरी खान के काम में मदद करवाने के अलावा शाहरुख खान बच्चों की भी मदद करना पसंद करते हैं.

Source: Instagram

शाहरुख खान ने कहा कि वो समय मिलने पर अपने बच्चों की कॉपी किताबों पर कवर चढ़ा देते हैं. कभी उनके आईपैड को अपडेट कर देते हैं.

Source: Instagram

शाहरुख खान ने खुलासा किया कि या तो वो अपने बच्चों के काम करते हैं या फिर कुछ नहीं करते.

Source: Instagram

इस दौरान शाहरुख खान ने बताया कि उनके बच्चों ने अब उनकी कोई भी बात माननी बंद कर दी है.

Source: Instagram

शाहरुख खान ने माना कि अब घर में कोई भी उनको भाव नहीं देता है. हालांकि इस बात से शाहरुख खान को कोई खास दिक्कत नहीं है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: आयशा खान का साड़ी में कातिलाना अंदाज, मुन्नवर फारूकी की एक्स ने बढ़ाया इंटरनेट का टेम्परेचर, फैंस बोले, 'बला की...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.