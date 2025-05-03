खाली समय में शाहरुख खान से ये काम करवाती हैं गौरी, बच्चे देते हैं ये हुक्म
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 03, 2025
हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान मुंबई में आयोजित हुए WAVES समारोह में पहुंचे थे. यहां पर शाहरुख खान ने अपने फैंस को कई चौंकाने वाली बातें बताईं.
शाहरुख खान ने खुलासा किया कि वो खाली समय में अपने घर पर क्या करते हैं. शाहरुख खान का जवाब सुनकर वहां मौजीद रह शख्स चौंक गया.
शाहरुख खान ने बताया कि खाली समय में गौरी खान उनको अपना कमरा साफ करने के लिए कहती हैं.
गौरी खान के काम में मदद करवाने के अलावा शाहरुख खान बच्चों की भी मदद करना पसंद करते हैं.
शाहरुख खान ने कहा कि वो समय मिलने पर अपने बच्चों की कॉपी किताबों पर कवर चढ़ा देते हैं. कभी उनके आईपैड को अपडेट कर देते हैं.
शाहरुख खान ने खुलासा किया कि या तो वो अपने बच्चों के काम करते हैं या फिर कुछ नहीं करते.
इस दौरान शाहरुख खान ने बताया कि उनके बच्चों ने अब उनकी कोई भी बात माननी बंद कर दी है.
शाहरुख खान ने माना कि अब घर में कोई भी उनको भाव नहीं देता है. हालांकि इस बात से शाहरुख खान को कोई खास दिक्कत नहीं है.
