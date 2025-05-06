Met Gala में छाए इंडियन स्टार्स, एक-एक पर टिक जाएंगी निगाहें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2025

प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला के दौरान व्हाइट एंड ब्लैक पोलका डॉट आउटफिट में कहर ढाया.

मेट गाला 2025 में शाहरुख खान का अलग अंदाज ही देखने को मिला. उनकी ड्रेस ने ध्यान खींचा.

कियारा आडवाणी ने मेट गाला के दौरान अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. उनकी प्यारी स्माइल फैंस को पसंद आई.

मेट गाल में पहुंचे पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की स्टाइल पर लोगों की निगाहें टिक गईं.

पॉपुलर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मेट गाला 2025 में शिरकत की और पोज दिए.

बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी मेट गाला में पहुंची थीं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

अदार पूनावाला की पत्नी नताशा पूनावाला ने मेट गाला के दौरान जमकर अदाएं दिखाईं.

