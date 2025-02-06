Rose Day पर पार्टनर के साथ देखें ये फिल्में, महबूब से हो जाएगी बेपनाह मोहब्बत
Shreya Pandey
| Feb 06, 2025
विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हैं.
करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म ‘जब वी मेट’ भी रोमांटिक फिल्म है.
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ साल 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अभी भी लोग पसंद करते हैं.
‘रमैया वस्तावैया’ फिल्म में भी प्यार को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है.
श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ‘आशिकी 2’ में प्यार और प्यार के दर्द को दिखाया गया है.
‘ये जवानी है दीवानी’ फिल्म में प्यार और दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है.
‘सनम तेरी कसम’ फिल्म में प्यार और जुदाई की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म को देख के आंखों से आंसू आ जाएंगे.
दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘सीता-रामम’ प्यार के अलग नजरिए को बयां करती है.
