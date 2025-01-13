किंग खान का असली नाम शाह रुख खान नहीं हैं, पत्नी गौरी ने भी बदल दिया था नाम

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

बॉलीवुड के किंग खान अपनी लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं.

बॉलीवुड के इस बादशाह की पूरी दुनियाभर में तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

बीते दिनों शाह रुख खान ने अपनी फिल्मों से अच्छी कमाई की थी. इसमें जवान और पठान ब्लॉकबस्टर थीं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड पर राज करने वाले शाह रुख खान का असली नाम क्या है?

शाह रुख खान का रियल नाम कुछ और ही है, जिससे काफी लोग अंजान हैं.

बता दें कि शाह रुख खान का असली नाम अब्दुल रहमान है. ये नाम उनकी नानी ने रखा था.

लेकिन इनके पिता ने इनका नाम बदल दिया था और ये नाम आगे नहीं चला.

रिपोर्ट्स की माने तो एक बार शाहरुख की पत्नी गौरी ने भी इनका नाम बदल दिया था.

दरअसल गौरी ने अपनी शादी के वक्त शाहरुख का नाम अभिनव रखकर घरवालों से मिलवाया था.

