Shah Rukh Khan ने Alia Bhatt के साथ इस फिल्म को करने से किया इनकार, जानिए वजह
Bollywood Staff
| Jan 10, 2025
आलिया भट्ट ने हाल ही में मैडॉक फिल्म के साथ एक फिल्म के लिए कोलेब किया है.
आलिया भट्ट मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'चामुंडा' में नजर आएंगी.
आलिया भट्ट की फिल्म 'चामुंडा' साल 2026 में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'चामुंडा' के मेकर्स इस फिल्म के लिए कई स्टार्स को अप्रोच कर चुके हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर अमर कौशिक फिल्म 'चामुंडा' के लिए शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे.
डायरेक्टर अमर कौशिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है.
अमर कौशिक ने बताया कि वो 'इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शाहरुख खान को कास्ट करने के लिए एक्साइटेड थे.'
अमर कौशिक ने कहा, 'लेकिन चीजें उम्मीद की मुताबिक नहीं हुईं.'
खबरों के मुताबिक शाहरुख खान हॉरर कॉमेडी फिल्मों के पुराने फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना चाहते हैं.
रिपोर्ट की माने तो, शाहरुख खान एक नए ऑडिया पर वर्क करना चाहते हैं.
