इन 9 फिल्मों को छोड़कर पछताए शाहरुख खान, बॉक्स ऑफिस पर रहीं सुपरहिट

Nov 04, 2024

शाहरुख खान ने कुछ ऐसी फिल्मों को करने से इनकार कर दिया था जो दूसरे स्टार्स के लिए सुपरहिट साबित हुई हैं.

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'रोबोट' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था मगर उनके किरदार के लिए पहली पसंद शाहरुख खान थे.

फिल्म 'लगान' को शाहरुख खान ने करने से मना कर दिया था. जिसके बाद आमिर खान के करियर की ये सुपरहिट फिल्म रही थी.

कॉमेडी फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' के लिए भी शाहरुख खान को चुना गया था. मगर बाद में संजय दत्त की एंट्री ने इसे हिट कर दिया था.

आइकॉनिक फिल्म 'रंग दे बसंती' में शाहरुख खान को स्पोर्टिंग रोल के लिए पूछा गया था मगर उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया.

हिस्टोरिकल ड्रामा 'जोधा अकबर' को भी शाहरुख खान ने ठुकरा दिया था. जिसके बाद ऋतिक रोशन ने इस में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी.

डेट्स ना होने के चलते शाहरुख खान फिल्म 'एक था टाइगर' नहीं कर पाए थे. जिसके बाद सलमान खान इसका हिस्सा बने थे.

फिल्म '3 इडियट' को शाहरुख खान ने करने से मना कर दिया था. जो आमिर खान की हिट फिल्मों की लिस्ट का हिस्सा बनी.

सुपरहिट फिल्म 'कहो ना प्यार है' पहले शाहरुख खान के लिए लिखी गई थी. मगर डायरेक्टर की फ्रेश फेस की मांग के चलते इसमें ऋतिक रोशन को लिया गया था.

फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनर' के लिए भी पहली पसंद अनिल कपूर नहीं बल्कि शाहरुख खान थे.

