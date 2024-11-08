एक नहीं दो नहीं बल्कि इतनी फिल्मों से ऐश्वर्या राय को बाहर कर चुके हैं शाहरुख खान
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 08, 2024
शाहरुख खान ऐश्वर्या राय को अपनी कई फिल्मों से बाहर का रास्टा दिखा चुके हैं.
Source:
Instagram
फिल्म मैं हूं ना से ऐश्वर्या राय को रातों रात बाहर कर दिया गया था.
Source:
Instagram
मुन्ना भाई एमबीबीस के लिए भी ऐश्वर्या राय पहली पसंद थीं.
Source:
Instagram
फिल्म कल हो न हो में भी ऐश्वर्या राय को ही काम करना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
Source:
Instagram
वीर जारा से ऐश्वर्या राय को हटाकर प्रीति जिंटा को ले लिया गया था.
Source:
Instagram
फिल्म चलते चलते से निकालने के लिए तो शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय से माफी मांगी थी.
Source:
Instagram
सलमान खान से झगड़ा करने की वजह से ऐश्वर्या राय को फिल्म से बाहर किया गया था.
Source:
Instagram
आज भी ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की दोस्ती ठीक नहीं हो पाई है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: विंटर्स में आपको ट्रेंडी बनाएंगे ये हुडी लुक्स, बॉलीवुड हसीनाओं से करें कॉपी
अगली वेब स्टोरी देखें.