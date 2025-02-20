'मन्नत' छोड़कर किराए के मकान में रहेंगे शाहरुख खान? होगा इतने करोड़ का खर्चा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान ने हाल ही में एक किराए के 2 घर लिए हैं. 200 करोड़ का मन्नत होने के बाद भी शाहरुख खान ने ये फैसला लेकर अपने फैंस को चौंका दिया है.

शाहरुख खान ने ये दोनों अपार्टमेंट मुंबई के पाली हिल में पूजा कासा नाम की बिल्डिंग में लिए हैं. आपको बता दें कि ये अपार्टमेंट भगनानी का है.

Zapkey.com के मुताबिक शाहरुख खान ने पहला अपार्टमेंट रकुलप्रीत सिंह के पति जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा भगनानी से लिया है.

पहले अपार्टमेंट का किराया करीब 11.54 लाख रुपये है. वहीं दूसरे घर का किराया 12.61 लाख रुपये बताया जा रहा है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो शाहरुख खान को हर महीने 24.15 करोड़ रुपये किराया के तौर पर देने होंगे. यानी सालभर में शाहरुख खान इन घरों पर करीब 2.9 करोड़ रुपये खर्च कर डालेंगे.

बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 2 लाखों रुपये दिए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 14 फरवरी को भगनानी परिवार और शाहरुख के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है.

इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबित शाहरुख खान ने 2.22 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी भी भरी है. इसके अलावा शाहरु खान ने 2 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी भरी है.

हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख खान अपने घर मन्नत में एक मंजिला बढ़वाने वाले हैं. शायद यही वजह है जो उन्होंने 2 अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं. हालांकि शाहरुख ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है.

