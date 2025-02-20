'मन्नत' छोड़कर किराए के मकान में रहेंगे शाहरुख खान? होगा इतने करोड़ का खर्चा

शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान ने हाल ही में एक किराए के 2 घर लिए हैं. 200 करोड़ का मन्नत होने के बाद भी शाहरुख खान ने ये फैसला लेकर अपने फैंस को चौंका दिया है. Source: Instagram