'एक्शन बोलें और मैं मर जाऊं ..', आखिर क्यों कही शाहरुख खान ने ये बात?
| Oct 25, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू दिया था.
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड नाइट में शाहरुख खान को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया है.
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान से उनके एक्टिंग करियर को लेकर भी कई सवाल किए गए.
शाहरुख खान ने सवाल का उत्तर देते हुए कहा 'क्या मैं हमेशा एक्टिंग करूंगा'? हां! "मेरे जीवन के आखिरी दिन तक".
शाहरुख खान ने आगे कहा "मेरा सपना है की कोई एक्शन कहे और मैं मर जाऊं".
शाहरुख खान ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा कि "वो कहें कट और फिर मैं उठूं ही नहीं".
शाहरुख खान ने कहा "अब खत्म हो चुका है, प्लीज?' और मैं कहूं,'नहीं, जब तक तुम नहीं कहते की सब ठीक है, तुम सब कहो मेरे लिए की ठीक है.
शाहरुख खान ने इस सवाल को खत्म करते हुए कहा 'हां, मैं जिंदगी भर एक्ट करना पसंद करूंगा'.
उन्होंने कहा कि 'लोगों को लगता है की वो एक गंभीर एक्टर हैं मगर मैं ऐसा नहीं हूं मुझे एक्ट करते हुए लाइफ को एंजॉय करना पसंद है'.
"अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए भी एंटरटेन कर रहा हूं, तो ये प्यार है, अगर मैं किसी को 50 साल तक प्यार कर सकता हूं, तो वो एंटरटेनमेंट है".
"और अगर मैं किसी को 30 सेकेंड के लिए एंटरटेन कर रहा हूं, तो ये क्रिएटिव है".
