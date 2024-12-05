Karan Johar की इस सुपरहिट मूवी को quit करना चाहते थे ShahRukh Khan, Suggest किया था इस एक्टर का नाम

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 05, 2024

डायरेक्टर करण जौहर ने बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर की फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही राज नहीं किया बल्कि उनकी फिल्मों ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर की जिस फिल्म में शाहरुख खान होते हैं उस फिल्म का लगभग सुपरहिट होना तय ही होता है.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल हो ना हो' हाल ही में थिएटर में री -रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

मगर क्या आपको पता है शाहरुख खान फिल्म 'कल हो ना हो' को छोड़ना चाहते थे?

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने इस फिल्म की शूटिंग के चार दिन बाद ही इसे करने से इनकार कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, शाहरुख खान को उस समय पीठ में चोट आई थी जिसके चलते उन्हें शूटिंग करने में मुश्किल हो रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान से जब तकलीफ सहन नहीं हुई तो उन्होंने करण जौहर को फोन करके इस फिल्म को आगे करने से इनकार कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने अपनी जगह करण जौहर को इस फिल्म के लिए सलमान खान को लेने के लिए राय भी दी थी.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने करण जौहर से कहा, 'मैं सर्जरी के लिए जर्मनी जा रहा हूं मुझे रिकवर होने में 6 महीने लगेंगे आप इतना वेट नहीं कर पाएंगे.'

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर ने शाहरुख खान से कहा कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है और वो यह फिल्म उनके साथ ही बनाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bollywood के इस कपल से हुई Naga Chaitanya और Sobhita Dhulipala की तुलना, जानिए कौन है वो?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.