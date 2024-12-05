Karan Johar की इस सुपरहिट मूवी को quit करना चाहते थे ShahRukh Khan, Suggest किया था इस एक्टर का नाम
| Dec 05, 2024
डायरेक्टर करण जौहर ने बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं
करण जौहर की फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही राज नहीं किया बल्कि उनकी फिल्मों ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है.
करण जौहर की जिस फिल्म में शाहरुख खान होते हैं उस फिल्म का लगभग सुपरहिट होना तय ही होता है.
करण जौहर के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल हो ना हो' हाल ही में थिएटर में री -रिलीज हुई थी.
मगर क्या आपको पता है शाहरुख खान फिल्म 'कल हो ना हो' को छोड़ना चाहते थे?
शाहरुख खान ने इस फिल्म की शूटिंग के चार दिन बाद ही इसे करने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, शाहरुख खान को उस समय पीठ में चोट आई थी जिसके चलते उन्हें शूटिंग करने में मुश्किल हो रही थी.
शाहरुख खान से जब तकलीफ सहन नहीं हुई तो उन्होंने करण जौहर को फोन करके इस फिल्म को आगे करने से इनकार कर दिया था.
शाहरुख खान ने अपनी जगह करण जौहर को इस फिल्म के लिए सलमान खान को लेने के लिए राय भी दी थी.
शाहरुख खान ने करण जौहर से कहा, 'मैं सर्जरी के लिए जर्मनी जा रहा हूं मुझे रिकवर होने में 6 महीने लगेंगे आप इतना वेट नहीं कर पाएंगे.'
करण जौहर ने शाहरुख खान से कहा कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है और वो यह फिल्म उनके साथ ही बनाएंगे.
