इस वजह से टली शाहरुख खान-सुहाना खान की 'किंग' की शूटिंग, डायरेक्टर बोले...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना के साथ नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब किंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी की शूटिंग समय पर शुरू नहीं हो पाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
और इसकी वजह खुद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बताई है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल सिद्धार्थ दोबारा से 'किंग' की कहानी पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शूटिंग शुरू करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं 'किंग' में 'मुंज्या' फेम अभय वर्मा भी मुख्य किरदार में दिखने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शॉवर के नीचे Shweta Tiwari ने दिखाया था ऐसा बोल्ड अवतार, देख लोग बोले, 'मां-बेटी दोनों ही...'
अगली वेब स्टोरी देखें.