Shah Rukh Khan की इस सुपरहिट फिल्म को बनाने में लगा था 9 साल का समय, कई स्टार्स ने इसे किया था Reject
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
शाहरुख खान की फिल्मों के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी करती है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन शाहरुख खान की इस एक फिल्म के लिए डायरेक्टर को 9 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' के बाद फराह खान ने 'हैप्पी न्यू ईयर' के लिए उन्हें साइन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के लिए फराह खान ने अमिताभ बच्चन, जूही चावला और प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाने का प्लान किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फराह खान का यह प्लान सफल नहीं हो पाया था. उन्होंने उसके बाद दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए साइन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फराह खान ने दीपिका पादुकोण को फिल्म 'ओम शांति ओम' से पहले इसके लिए साइन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन शाहरुख खान और फराह खान के पति शिरीष कुंदर के झगड़े के बाद इस फिल्म पर 6 साल तक के लिए रोल लग गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2012 में शाहरुख खान और फराह खान के बीच फिर से दोस्ती हो गई थी और इस फिल्म की तैयारी फिर से शुरू हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर 295 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन वेब सीरीज में सीरियल किलर ने खेला हत्याओं का खेल, सच्ची घटना पर है आधारित
अगली वेब स्टोरी देखें.