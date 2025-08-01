200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी हैं शाहरुख खान की ये 5 फिल्में
Shashikant Mishra
| Aug 01, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.
शाहरुख खान ने अपने 33 साल के करियर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली 5 फिल्में दी हैं.
फिल्म 'जवान' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 643.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'पठान' ने 543.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म साल 2023 में सिनेमाघरों में आई थी.
साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' ने बॉक्स ऑफिस पर 227.13 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'डंकी' साल 2023 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 212.42 का जबरदस्त कलेक्शन किया था.
फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' साल 2014 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. फिल्म ने 203 करोड़ रुपये कमाए थे.
