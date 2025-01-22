Shah Rukh Khan की फिल्मों के अलावा इन चीजों से होती है तगड़ी कमाई
Shashikant Mishra
Jan 21, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनाई है. वह ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में काफी पॉपुलर हैं.
शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर हैं.
शाहरुख खान अपने काम के दम पर करीब 7300 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं. उनकी फिल्मों के अलावा तमाम चीजों से तगड़ी कमाई होती है.
शाहरुख खान की ज्यादातर कमाई उनकी फिल्मों और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से होती है.
शाहरुख खान आईपीएल में टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर हैं. यहां से उनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा जनरेट होता है.
शाहरुख खान कई ब्रांड का चेहरा बने हुए हैं और वह हर एक ब्रांड से करोड़ों रुपये कमाते हैं. वह शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं.
शाहरुख खान ने दुनिया भर की कई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है. वहीं, उनके इंडिया के अलावा कई अन्य देश में घर हैं.
