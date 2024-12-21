धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की फीस पर इतना खर्च करते हैं SRK, Aishwarya जैसे स्टार्स
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 20, 2024
बॉलीवुड इंडस्ट्री के अधिकतर स्टार्स के बच्चे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल देश ही नहीं विदेश में भी पॉपुलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए जानते है कि धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टार्स कितनी फीस भरते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस स्कूल में नर्सरी से सातवीं क्लास तक की एक महीने की फीस 1.70 लाख रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्कूल में आठवीं क्लास से हाई स्कूल के लिए एक महीने की फीस 4.5 लाख रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह से धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में स्टार्स काफी मोटी फीस अदा करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: समंदर के बीच Sonakshi Sinha ने पति Zaheer Iqbal संग दिए सिजलिंग पोज
अगली वेब स्टोरी देखें.