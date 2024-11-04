एक जमाने में चैन स्मोकर थे बॉलीवुड के ये सितारे, बुढ़ापा आते ही की तौबा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद स्मोकिंग छोड़ बैठे थे.
Source:
Instagram
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन स्मोकिंग से तौबा कर चुके हैं.
Source:
Instagram
एक समय में चेन स्मोकर रह चुके शाहिद कपूर भी सिगरेट से दूरी बना चुके हैं.
Source:
Instagram
इस लिस्ट में सैफ अली खान का नाम भी शामिल है.
Source:
Instagram
आमिर खान भी अब सिगरेट की तरफ देखते तक नहीं हैं.
Source:
Instagram
अर्जुन रामपाल ने भी सालों पहले सिगरेट छोड़ने का फैसला किया था.
Source:
Instagram
शाहरुख खान ने खुलासा किया है कि वो अब सिगरेट नहीं पीते.
Source:
Instagram
पूरब कोहली भी स्मोकिंग करने से बहुत बचते हैं.
Source:
Instagram
