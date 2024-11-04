एक जमाने में चैन स्मोकर थे बॉलीवुड के ये सितारे, बुढ़ापा आते ही की तौबा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2024

बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद स्मोकिंग छोड़ बैठे थे.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन स्मोकिंग से तौबा कर चुके हैं.

एक समय में चेन स्मोकर रह चुके शाहिद कपूर भी सिगरेट से दूरी बना चुके हैं.

इस लिस्ट में सैफ अली खान का नाम भी शामिल है.

आमिर खान भी अब सिगरेट की तरफ देखते तक नहीं हैं.

अर्जुन रामपाल ने भी सालों पहले सिगरेट छोड़ने का फैसला किया था.

शाहरुख खान ने खुलासा किया है कि वो अब सिगरेट नहीं पीते.

पूरब कोहली भी स्मोकिंग करने से बहुत बचते हैं.

