चौंकाने वाली है फिल्म इंडस्ट्री के इन 9 सेलेब्स की पहली कमाई
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की पहली कमाई 1000 रुपये थे।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन की पहली कमाई 500 रुपये थी।
Source:
Bollywoodlife.com
मॉडलिंग की दुनिया से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली कंगना रनौत की पहली कमाई 1500 रुपये थे।
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी के लिए करीना कपूर खान को फीस के रूप में 10 लाख मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार राव को पहली कमाई के रूप में मात्र 300 रुपये मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
करोड़ों के मालिक सलमान खान की पहली कमाई 75 रुपये थे।
Source:
Bollywoodlife.com
शुरूआती दिनों में थिएटर ग्रुप में काम करते हुए शाहरुख को पहली कमाई के रूप में 50 रुपये मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
मॉडलिंग के दिनों में दीपिका पादुकोण को 2000 रुपये मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एक एडफिल्म से की थी, इस दौरान उन्हें 500 रुपये फीस के रूप में मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अमिताभ बच्चन को फिल्म 'शोले' में मिली थी इस एक्टर से भी कम फीस, जानिए किसने की कितनी कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.