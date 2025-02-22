पाकिस्तान में है इन बॉलीवुड स्टार्स का पुश्तैनी घर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 22, 2025
रणबीर कपूर के दादा राज कपूर का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर इलाके में है. इसे कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर में है. दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान के झेलम वाले घर में हुआ था. ये घर आज भी वहां है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार का घर पाकिस्तान के एबटाबाद में है. एक्टर का जन्म इसी घर में हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
राजेश खन्ना का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर में है. उनका परिवार भी पाकिस्तान में रहता था.
Source:
Bollywoodlife.com
देव आनंद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. देव आनंद का जन्म जिस घर में हुआ था, वो अभी वहां मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान पाकिस्तान के पेशावर में रहते थे. शाहरुख खान का पुश्तैनी घर और दुकान वहां अभी भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा का पुश्तैनी घर पाकिस्तान में है. उनके पूर्वज गुजरांवाला में रहते थे. यहां पर उनके पिता अरुण आहूजा का जन्म हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पाकिस्तान में बैन कर दी गई थीं ये बॉलीवुड फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.