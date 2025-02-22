पाकिस्तान में है इन बॉलीवुड स्टार्स का पुश्तैनी घर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 22, 2025

रणबीर कपूर के दादा राज कपूर का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर इलाके में है. इसे कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है.

दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर में है. दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं.

संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान के झेलम वाले घर में हुआ था. ये घर आज भी वहां है.

मनोज कुमार का घर पाकिस्तान के एबटाबाद में है. एक्टर का जन्म इसी घर में हुआ था.

राजेश खन्ना का पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर में है. उनका परिवार भी पाकिस्तान में रहता था.

देव आनंद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. देव आनंद का जन्म जिस घर में हुआ था, वो अभी वहां मौजूद है.

शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान पाकिस्तान के पेशावर में रहते थे. शाहरुख खान का पुश्तैनी घर और दुकान वहां अभी भी है.

गोविंदा का पुश्तैनी घर पाकिस्तान में है. उनके पूर्वज गुजरांवाला में रहते थे. यहां पर उनके पिता अरुण आहूजा का जन्म हुआ था.

