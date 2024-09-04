20 साल में इतनी बदल गई 'वीर जारा' की स्टार कास्ट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

शाहरुख खान में काफी बदलाव आ गया है।

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा को पहचानना मुश्किल होगा।

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपेयी 20 साल पहले ऐसे दिखते थे।

Source: Bollywoodlife.com

किरण खेर काफी बदल गईं।

Source: Bollywoodlife.com

रानी मुखर्जी काफी बदली हुई नजर आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन भी काफी बदल गए।

Source: Bollywoodlife.com

हेमा मालिनी में काफी बदलाव आ गया।

Source: Bollywoodlife.com

दिव्या दत्ता 20 साल में इतना बदल गईं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'एनिमल' समेत 'स्त्री 2' जल्द तोड़ेगी इन फिल्मों का ये बड़ा रिकॉर्ड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.