चांद पर घर बनाना चाहते हैं ये सितारे, जमीन खरीदने के लिए बहाया पैसा
बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि चांद पर घर बनाना चाहते हैं।
शाहरुख खान ने चांद पर एक प्लॉट ले रखा है।
इस जमीन को खरीदने के लिए शाहरुख ने काफी रुपए खर्च किए हैं।
रेखा का नाम भी इस लिस्ट में आता है।
रेखा भी अपने लिए चांद पर घर बनवाना चाहती हैं।
सुशांत सिंह राजपूत का यूनीवर्स को लेकर प्यार के बारे में सब जानते हैं।
सुशांत ने भी अपने लिए चांद पर जगह ली थी।
हालांकि घर का सपना पूरा होने से पहले सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए।
