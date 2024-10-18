सलमान खान से पहले इन सेलेब्स को मिली गैंगस्टर से धमकियां, हिट लिस्ट पर है नाम
Kavita
| Oct 18, 2024
सलमान खान इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लिस्ट में टॉप पर है.
शाहरुख खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिली है.
संजय दत्त भी एक जमाने में गैंगस्टर की हिट लिस्ट में रह चुके हैं.
सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति को हाल ही में धमकी मिली है.
राकेश रोशन को भी कई बार धमकी मिल चुकी है.
हनी सिंह कई बार खुलासा कर चुके हैं कि उन्हें भी धमकी भरे फोन कॉल और मेल आ चुके हैं.
अक्षय कुमार को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी जान से मारने की धमकी दे चुके हैं.
आमिर खान को फिल्म पीके के दौरान काफी धमकी भरे फोन आए थे.
अरिजीत सिंह को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि ने धमकी देते हुए 5 करोड़ की डिमांड की थी.
एक बार अमिताभ बच्चन के घर में बम तक फिट कर दिया था.
