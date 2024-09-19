पढ़ाई में अव्वल थे ये बॉलीवुड सेलेब्स, देखें 12th की रिपोर्टकार्ड
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने 12वीं कक्षा में 80.5% हासिल किए थे।
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को 12वीं में 95% मार्क्स आए थे।
12वीं में आलिया भट्ट को 71% मार्क्स आए थे।
वहीं जाह्नवी कपूर ने 12वीं कक्षा में 86% हासिल किए थे।
अनुष्का शर्मा को 12वीं क्लास में 89% आए थे।
उर्वशी रौतेला ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंक हासिल किए थे।
12वीं की परीक्षा में यामी गौतम ने 80% मार्क्स आए थे।
परिणीति चोपड़ा ने 12वीं क्लास में 97% अंक हासिल किए थे।
12वीं में एक्ट्रेस कृति सैनन को 90% अंक आए थे।
