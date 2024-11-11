इन 9 बॉलीवुड स्टार्स की वैनिटी वैन देख हो जाएंगे हैरान, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं
| Nov 11, 2024
बॉलीवुड के हर स्टार्स के पास उनकी खुद की एक वैनिटी वैन है मगर इसमें कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी वैनिटी वैन किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की वैनिटी वैन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है उनकी वैनिटी वैन में कई लग्जरी सामान भी हैं.
'जिगरा' स्टार आलिया भट्ट की वैनिटी वैन को गौरी खान ने डिजाइन किया है जिसमें कई खूबसूरत पेंटिंग भी हैं.
बॉलीवुड के ग्रीक मैन कहे जाने वाले ऋतिक रोशन की वैनिटी वैन भी किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है.
संजय दत्त की वैनिटी वैन भी लग्जरी वैन की लिस्ट में शामिल है इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए तक है.
अजय देवगन की वैनिटी वैन एक स्पोर्ट्स कार की शेप में है जिसमें कई न्यू टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल्ड हैं.
अक्षय कुमार की वैनिटी वैन भी किसी होटल से कम नहीं है उनकी वैनिटी वैन में एक लग्जरी मसाज चेयर भी है.
शिल्पा शेट्टी के पास एक लग्जरी वैनिटी वैन है जिसमें एक योगा रूम भी है इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए तक है.
वहीं सलमान खान की वैनिटी वैन को बॉलीवुड की सबसे लग्जरी वैनिटी वैन कहा जाता है.
एक्ट्रेस कंगना रनौत की वैनिटी वैन में भी कई लग्जरी कंफर्ट आइटम शामिल हैं जो इसे एक महंगी वैनिटी वैन बनाते हैं.
