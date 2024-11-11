इन 9 बॉलीवुड स्टार्स की वैनिटी वैन देख हो जाएंगे हैरान, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 11, 2024

बॉलीवुड के हर स्टार्स के पास उनकी खुद की एक वैनिटी वैन है मगर इसमें कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी वैनिटी वैन किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की वैनिटी वैन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है उनकी वैनिटी वैन में कई लग्जरी सामान भी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'जिगरा' स्टार आलिया भट्ट की वैनिटी वैन को गौरी खान ने डिजाइन किया है जिसमें कई खूबसूरत पेंटिंग भी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड के ग्रीक मैन कहे जाने वाले ऋतिक रोशन की वैनिटी वैन भी किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त की वैनिटी वैन भी लग्जरी वैन की लिस्ट में शामिल है इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए तक है.

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की वैनिटी वैन एक स्पोर्ट्स कार की शेप में है जिसमें कई न्यू टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल्ड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की वैनिटी वैन भी किसी होटल से कम नहीं है उनकी वैनिटी वैन में एक लग्जरी मसाज चेयर भी है.

Source: Bollywoodlife.com

शिल्पा शेट्टी के पास एक लग्जरी वैनिटी वैन है जिसमें एक योगा रूम भी है इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए तक है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं सलमान खान की वैनिटी वैन को बॉलीवुड की सबसे लग्जरी वैनिटी वैन कहा जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस कंगना रनौत की वैनिटी वैन में भी कई लग्जरी कंफर्ट आइटम शामिल हैं जो इसे एक महंगी वैनिटी वैन बनाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बिग बॉस 18 से पति के बाहर होते ही बीमार पड़ीं सारा, ले रही हैं दवाई की हैवी डोज?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.