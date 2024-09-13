देर रात दीपिका की नन्हीं परी से मिलने अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान
Pratibha Gaur
| Sep 13, 2024
दीपिका पादुकोण ने 8 सिंतबर को बेटी को जन्म दिया था।
यह खुशखबरी मिलने पर फैंस गदगद हो गए थे।
हालांकि बेटी के जन्म के 5 दिन बाद भी दीपिका को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है।
बीती रात एक्टर शाहरुख खान दीपिका से मिलने अस्पताल पहुंचे।
शाहरुख ने अस्पताल में पहुंचकर दीपिका की नन्हीं परी का हालचाल लिया।
बताते चलें कि दीपिका पादुकोण 7 सितंबर को एसएन रिलायंस अस्पातल में भर्ती हुई थीं।
वहीं 8 सितंबर को दीपिका और रणवीर माता-पिता बने।
अपने करियर की शुरुआत दीपिका ने शाहरुख खान के साथ की थी।
बता दें कि शाहरुख खान दीपिका के बेस्टफ्रेंड हैं।
